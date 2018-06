Hvězda Sexu ve městě poprvé ukázala syna, který byl dřív dcerou: Jsem na něj tak pyšná!

Cynthia Nixon vzdala hold transgender synovi. Profimedia.cz

Samuel se totiž narodil jako Samantha Mozes. Jeho otcem je hereččin bývalý manžel Danny Mozes, se kterým má Nixon ještě dalšího syna Charlese Ezekiela Mozese (15). Se současnou manželkou Christine Marinoni má pak Cynthia ještě syna Maxe Ellingtona Nixon-Marinoniho (7).

Nixon intenzivně bojuje za práva LGBT komunit. V roce 2015 uveřejnila na toto téma článek v publikaci Variety a od té doby její práce nepolevila. Jako kandidátka na post guvernérky New Yorku se zabývá především sociálními tématy.

Nedávno nazvala úřad U.S. Immigration and Customs Enforcement agency teroristickou organizací „Namísto toho, aby udržel Američany v bezpečí, ukázal se spíš jako teroristická organizace, která terorizuje lidi, kteří přijdou do USA,“ vyjádřila se na adresu úřadu s tím, že by měl podle ní být zrušen. ■