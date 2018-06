Takhle asi princeznu Řachandu neznáte. Půvabná herečka oblékla 5 bílých outfitů, ale kvůli svatbě to nebude

Denisa Pfauserová v bílém Foto: archiv D. Pfauserové

Pamatujete si ji jako princeznu Řachandu ze stejnojmenné pohádky. Denisa Pfauserová se ale ani náhodou nepodobá rozmazlené princezně, kterou v pohádce hrála, ale naopak je to velmi milá a pohodová holka s běžnými zájmy. My jsem se s ní setkali zrovna ve chvíli, kdy se chystala na velkou taneční party Sensation Rise 2018.

„Těším se opravdu hodně, takhle velkou party jsem ještě nezažila. Dost mě na to navnadil můj přítel, který taneční hudbu poslouchá už přes dvacet let a prý bych o takovouhle akci plnou efektů, show atd. neměla přijít. Snad budou i dobře hrát, na tom to všechno stojí a padá,” svěřila se nadšeně herečka, kterou právě můžete vidět v kinech ve filmu Teambuilding.

Na party, kde dress code striktně přikazuje bílé oblečení, herečka delší dobu ladí outfit. „Bojím se i jakéhokoliv nebílého nápisu, díky kterému by mě na Sensation nemuseli pustit, což někdo vyprávěl. Obléknu se hlavně pohodlně. Spíš si to chci užít, než být středem pozornosti v nějakém extravagantním kostýmu. Takže tričko, bílý džíny a kecky, na pohodu. Taky mám v plánu nechat si učesat od svého kadeřníka Kuby Saka dva francouzské copy s bílými příčesky, myslím,že na párty ideální,” tetelí se.

Herečka si zahrála v mnoha sněhobílých kostýmech ve filmu, nebo v divadle, ale ty bohužel nevyužije. „Jednak všechny kostýmy zůstaly v divadlech nebo filmových či televizních produkcích a jednak, jak říkám, nemám potřebu strhávat pozornost na princeznovské svatební šaty, ve kterých bych za chvíli trpěla já i lidi okolo mě,” říká Denisa, která na akci vyrazí s přítelem Honzou.

„Před třemi lety, než jsem ho poznala, jsem taneční hudbu vůbec neposlouchala. Přišlo mi to pořád stejný, tuc tuc méďa béďa, nevěděla jsem, kdy skončila jedna písnička a začala druhá,” směje se Denisa a s úsměvem dodává: „Ale díky němu jsem zjistila, že tak jako u všeho, si prostě musím vyhledávat hezkou melodickou hudbu. Už se prý teda nehraje tak dobře, jako před těma deseti, patnácti lety, není to už tak veselý, melodický, s příběhem, takže najít dobrou party je čím dál tím těžší. Škoda.” ■