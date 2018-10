Není jí za kasou škoda? Sexbomba s bulharskými kořeny se ráda nakrucuje v prádle i bez něj

Sexy Andrea fušuje do práce modelkám. Foto: Filip Matušinský

Andrea sice pracuje v butiku, klidně by se však mohla živit jako modelka. Dá se předpokládat, že po Andree brzy sáhnou přední fotografové, jako první tak učinil Filip Matušinský.

Práci před objektivem fotoaparátu ale Andrea nejspíš neupřednostní před tou stávající. „To ne. Módu miluji, v obchodě jsem moc spokojená. Práce mi vyhovuje, zřejmě i proto, že jsem dominantní,“ směje se Andrea, pro kterou to bylo vůbec první focení v životě. „Opravdu to tak je. Moc jsem si to užila, s Filipem to bylo skvělé. Radil mi jak zapózovat i jak se tvářit. Fotili jsme glamour, což mi sedlo,“ pochvaluje si spolupráci s jedním z předních českých fotografů. Věříme, že se před objektiv znovu brzy postaví. ■