Exotická moderátorka Primy se zbavuje poslední vady na kráse. Poslechněte si, jak roztomile šišlá

„Trošku se snažím artikulovat a zvykám si na to. Jsem zvědavá, jestli budu vysílat s rovnátkama, nebo si je při prvních výstupech sundám,” říká Leová. „Asi bych to musela konzultovat a diváci by mi to možná neodpustili. Ta varianta, že jsou průhledná, je ideální. Doufám, že si na to brzy zvyknu,” říkala těsně po nasazení Leová.

Monika se brzy projde svatební uličkou, a tak jsem se jí ptali, jestli se náhodou s rozhodnutím začít si rovnat zuby neukvapila. „Naopak je to perfektní timing. Můj snoubenec mi říkal, že by si mě vzal i s křivýma zubama, takže tohle bude mít ode mě jako bonus,” smála se držitelka titulu Česká Miss Earth 2013, která nám s novou parádou předvedla jazykolam. Jak se jí podařilo ho přednést s rovnátky, uvidíte v našem videu. ■