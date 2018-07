Před tímto focením ovládla Marianu Prachařovou zbytečná nervozita: Nejsem žádná modelka, bránila se

Mariana v roli modelky Foto: Kubo Krížo/Snapbacks (5x)

„Bála jsem se toho, protože nejsem žádná modelka a ani si nemyslím, že jsem nějak moc fotogenická. To samozřejmě říká každá z nás, ale já to říkám upřímně,” směje se sympatická blondýnka a jedním dechem dodává: „Říkala jsem si, jestli ty fotky budou vůbec použitelný a budou s nimi spokojení a jsou, tak mám radost.”

Mariana si samotné focení pod taktovkou fotografa Kubo Kríže nakonec užila. „Kubo dokáže udělat naprosto neskutečný fotky a já jsem strašně ráda, že jsem si mohla stoupnout před foťák právě jemu.”

Herečka, kterou znáte ze seriálů Ulice, Horákovi, Trapasy nebo Comeback, nepatří mezi dívky, které by příliš řešily, co na sebe. Mít na sobě nejnovější trendy ji ale bavilo. „Nosím, co mě baví a co se mi líbí a hlavně to, v čem se cítím dobře a pohodlně. Většinou se oblékám dost streetově, teď v létě nosím hodně šaty a sukně, to mě baví, ale trendy jdou nějak mimo mě. No a miluju tenisky. Samozřejmě.”

Dcery Dany Batulkové a Davida Prachaře jsme se ptali na její plány na léto. Ukázalo se, že to má nabité. „Jedu cestovat do Provence, kde jsem už byla před pár lety a kde jsem si to zamilovala, chystám se na několik festivalů, jako na Colours nebo České Hrady a hodně po Čechách. Ty mám stále procestované dost málo a chci to napravit,” říká Mariana Prachařová. ■