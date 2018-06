Hodně bizarní seriálová scéna: Iva Kubelková na svatbě políbila tohoto fešáka. Pak se na ni vrhla rozzuřená Morávková s mečem

Iva Kubelková se vdala. Ale seriálová svatba byla málem překažena... Video: archiv FTV Prima

Ale nebyly by to V.I.P vraždy, aby Soňa Norisová neměla jednu ze svých fantazií, tentokrát ovšem už úplně poslední. Týká se očekávané svatby, kterou však překazí Dana Morávková (46) – tu kostymérky stylizovaly do role mstitelky. Postava Ivy Kubelkové žije s Jiřím Dvořákem, který dříve patřil Ireně Drexlerové (Dana Morávková). A ta je žárlivostí úplně posedlá. Až tak, že se na svatbě zjeví v koženém kostýmu a s mečem v ruce.

„Je příšerně těžký. Naštěstí má ztupené hrany, to jsem zkoušela jako první. Chlapi to tedy nemají jednoduché. Do kabelky se to nevejde, to je lepší revolver,“ pozastavuje se nad praktičností své zbraně pomsty.

„Musím říct, že když jsem jím poprvé zkoušela máchnout nad hlavou, hned jsem upozornila komparz, který vedle mě stál, aby se bál, protože vůbec nepůsobil, že se bojí, což ovšem měl. Byla jsem ale šikovná. Myslím si, že kdyby to na někoho padlo, asi by to bolelo.“ I když by se v seriálu nejraději vyvraždily, jakmile nastala pauza, úsměvy se jim vrátily na tvář.

„S Ivou Kubelkovou se známe z natáčení Velmi křehkých vztahů a nyní spolu zkoušíme a od října budeme hrát v novém muzikálu Trhák v Divadle Broadway, na to se obě moc těšíme. S Jirkou Dvořákem se často míjíme v dabingovém studiu. Děláme spolu jeden seriál, Bylo, nebylo. Tam dabuji Zlou královnu a ona docela často vypadá jako já tady. Ve studiu jsem si párkrát řekla, že by bylo fajn něco takového jako herečka zažít, tak se mi to trochu splnilo,“ směje se Dana Morávková.

A jak si půvabná Iva Kubelková užila svatební róbu? „Musím se přiznat, že jako bývalá modelka jsem ve svatebních šatech už párkrát pobyla – pár jsem jich předvedla i nafotila. Já jsem v podstatě ve svatebních šatech jako doma,“ dodala Iva. ■