Sexy idol z První republiky se kvůli práci stěhuje do Prahy: Neuhádnete, po kom zdědil roli v novém muzikálu

„Zahraju si postavu agronoma Ticháčka. Ten film je legenda, stejně jako pan Josef Abrhám, který moji postavu mile ztvárnil ve filmu. Rád se s touhle výzvou poperu, moc se na to těším,“ prásknul nám sympatický herec.

Kvůli natáčení a hraní ale stále pendluje mezi Prahou a rodnou Ostravou. Na otázku, zda ho stálé přejíždění neunavuje, nám odpověděl: „To souvisí právě s Trhákem, i když to tak zpočátku nevypadalo - rozhodl jsem se z pracovních důvodů do Prahy přesídlit. Do Ostravy ale budu stále dojíždět, také ještě dohrávám v Těšínském divadle,“ řekl Robert.

Zkoušky muzikálu budou probíhat také v létě, proto nás zajímalo, zda si najde alespoň pár dní na odpočinek a kam by se případně letos rád podíval. „Občas nechávám rád věci spontánně plynout, a tohle je jedna z nich. Zatím na dovolenou nemám myšlenky. Jak už jsem zmínil, nejspíš budu plně zaměstnaný přesunem do Prahy, zkoušením Trháku, a tak se mi letos dovolená u vody asi vyhne,“ dodal závěrem sympatický herec. ■