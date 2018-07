Problémy se zády jsou už minulostí. Plodková na sobě maká dvakrát týdně

Herečka na představení novinek značky Ether návrhářky Evy Vontorové. Foto: Deelive

Co ji k tomu přimělo? „Vždycky jsem si myslela, že je naprostý nesmysl se zavřít do posilovny, ale byla jsem přesvědčená o tom, že by člověk měl na sobě pracovat normálním přirozeným pohybem,” uvedla Jana, která našla alternativu. „Pro mě je to nejvíc vyhovující, protože teď cvičím ve velké tělocvičně. Moje cvičení je celé založené na rovnováze. Není to žádná posilovna, kterou bych nezvládla,” řekla Jana na představení novinek ready-to-wear značky Ether návrhářky Evy Vontorové.

Plodkovou dřív trápily zdravotní komplikace. „Když mě můj trenér viděl poprvé, všiml si, jak mám křivá záda. Na tom jsme začali pracovat a já už teď vidím, jak se mi záda rovnají. Přestávám mít bolesti, je to super,” s nadšením uvedla Jana Plodková. ■