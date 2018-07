Těhotná hvězdička TopStaru se bude vdávat i s bříškem. Obřady budou rovnou dva

Lucka bude mít hned dva obřady. Foto: Deelive

„Měli jsme termín svatby naplánovaný dlouho dopředu. Na miminku jsme začali pracovat koncem roku s tím, že buď to vyjde, nebo ne. Evidentně to chtělo být součástí obřadu, bude to asi zvědavé po mamince,” smála se Lucie, kterou jsme potkali na představení novinek návrhářky Evy Vontorové.

Televizní hvězdička nevidí vůbec žádnou nevýhodu v tom, že půjde před oltář s bříškem. „Vůbec mi to nevadí. Máme totiž dost specifickou svatbu, která se bude skládat ze dvou obřadů. Během toho klasického nás bude oddávat paní starostka Prahy 2. Druhý obřad se bude odehrávat za Brnem, půjde o spirituální obřad, který vychází z pohanských zvyků. Jsem ráda, že si užiju veselku dvakrát,” říká Lucie.

„Minulý rok jsem přestala pít, alkohol mě už nenaplňoval, takže mě to nemrzí. Díky tomu, že to zvládnu v pátém měsíci a ne třeba v osmém, tak mi to nevadí. Ještě mám hodně sil a energie,” dodává reportérka. Po svatbě, která se odehraje v červenci, si Lucie vezme příjmení po partnerovi s ukrajinskými kořeny Yurim Vonchitzkim a bude se jmenovat Lucie Vonchitzki. ■