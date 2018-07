Rok po porodu se hvězda filmu Gangster Ka chystá znovu do práce. Její manžel půjde na mateřskou

Herečka má svého nejmladšího syna téměř stále při sobě. Foto: Swarovski (2x)

Je to už přes rok, co Vlastina Svátková (36) přivedla na svět třetího potomka, syna Matyáše. „Už jsem se s tím srovnala. Není zase tak velký rozdíl mezi dvěma a třemi dětmi. Je pravda, že je to velmi rychlá jízda, ale musím říct, že mě to baví,” svěřila se nám herečka na představení zimní kolekce šperkařské značky s broušenými krystaly.