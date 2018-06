Těhotné Gavriely roste pozadí a partner jí říká Kardashianko! Dítě pojmenuje až po porodu. Záleží, jestli bude mít šikmé oči

Martina Gavriely Super.cz

"Už jsme to nečekali, vzdali jsme to a najednou to přišlo," řekla Super.cz s tím, že těhotenství s partnerem dlouho tajili. "Nevěděl to nikdo, v mém věku se to už moc neříká, spíš jsme se modlili, aby bylo zdravé," vysvětluje.

Moderátorka těhotenství snáší výrazně hůř než před lety. Problémy má hlavně se zády. "Mít děti ve dvaceti, jako jsem měla ty dvě nebo nyní skoro ve čtyřiceti je rozdíl. Mám trošku větší problémy se zádama, ale jinak je to celkem v pohodě," vysvětlila na otevření italské restaurace. Zatím přibrala deset kilogramů.

"Říká se, že zelenina a ovoce jsou zdravé a že se po tom nekyne. Tak tady je důkaz, že to není pravda," směje se. "Marcus mi říká Kardashianko," dodala s tím, že partner naráží na její zvětšující se pozadí.

Zatím neznají pohlaví miminka ani nemají vybrané jméno. "Chtěli bychom kluka, ale schovává se nám, zatím nevíme. Co se týče jména, uvidíme. Netušíme, jestli to bude šikmooký nebo ne, až potom se rozhodneme. Když to bude napůl asiat, tak to nemůže být Pepa," uzavřela se smíchem. ■