Představitelka Charlieho andílka Lucy Liu (49) vyrazila na premiéru jako blondýna. Její věk by jí hádal jen málokdo

Lucy snad vůbec nestárne. Profimedia.cz

Z havraní na blond přesedlala letos a jenom potvrdila, že by jí to slušelo, kdyby na hlavě měla snad cokoliv. Herečka/režisérka prozradila, že se jí seriál režíroval skvěle a zároveň byla první ženou, která se do režírování tohoto seriálu pustila.

Liu se kromě kariéry také věnuje dvouletému synovi Rockwellovi, kterého jí porodila náhradní matka. Lucy se nechala slyšet, že byla pracovně velmi vytížená a nebyla si jistá, kdy tempo povolí nebo jestli by vůbec sama chtěla v práci polevit. Proto zvolila tuto netradiční cestu, jak se stát matkou, a přestože jí co nevidět bude 50, její skutečný věk by jí tipoval jen málokdo. ■