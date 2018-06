Vdávala se už těhotná: Muzikálová zpěvačka a hokejista NHL se dočkají druhého potomka už 7 měsíců po svatbě

Karolina Gudasová a Michal Neuwirth se brali v květnu. Zpěvačka už byla těhotná. Foto: archiv Jana Zlámalová

"To, že jsem v očekávání, jsem zjistila až na začátku třetího měsíce. Byla jsem hodně unavená, ale tak nějak mě vůbec nenapadlo, že bych byla těhotná," svěřila Super.cz Karolína. "Až Michal se ptal, jestli není možný, že bych čekala druhý," smála se zpěvačka.

"A tak jsem si večer udělala těhotenský test, a bylo to jasné. Druhé dítě jsme tak brzy neplánovali, ale už teď se těšíme. Michal by si přál samozřejmě kluka, hokejistu. A mně je to jedno. Hlavně, ať je to zdravé. Ale co vám budu povídat, asi to bude pěkný fičák se dvěma dětmi," dodala Karolína. ■