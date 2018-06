Vymakala si snové bříško, takže ho neukazuje jen v plavkách, ale i na párty: Tahle zpěvačka má navíc i parádní zadeček

Victoria ukazuje svoje vymakané bříško v odvážných modelech. Super.cz

"Snažím se jíst zdravě, ale žádné drastické diety nedržím. Spíš je to tím cvičením. Ráda plavu, chodím běhat, jezdím na kole. Myslím si, že když hodně cvičím, tak jsou výsledky vidět. Co si budeme povídat, občas na cvičení náladu nemám, ale snažím se," řekla Super.cz.

Jen opálená byla o trochu míň, než jsme u ní zvyklí. "Taky moje poslední dovolená nebyla v teplých krajích, i když to mám nejraději, ale v Norsku. Tam totiž žije moje sestra a já jela na křtiny. Bylo to krásné, jsou tam i moc hezcí muži, ale počasí bylo příšerné. Pořád jenom pršelo, takže to se moc neopálíte," krčila rameny. ■