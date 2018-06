Jen růžová to může být: Dcera Dany Batulkové už není blondýnka. Jak se vám v nové barvě vlasů líbí?

Mariana Prachařová má růžové vlasy. Super.cz

"Růžovou barvu už jsem měla asi před dvěma lety. Hrozně mě to bavilo. Bohužel to dlouho nevydrží. Už jsem si dvakrát vlasy umyla a růžová se vymývá strašně rychle. Ale je to super změna, aspoň na chvíli," svěřila.

Mariana přiznala, že se svým vzhledem dřív moc nezabývala. I oblečená chodila spíš jako kluk. Nenosila náušnice ani jiné šperky a nejlépe se cítila v triku, teniskách a džínách. Vzhledem k tomu, že se teď musí starat i o svoji pódiovou image při vystoupeních, svůj přístup změnila.

"Mám stylistku, kamarádku, která se mi stará o to, jak bych se měla oblékat. Třeba na SuperStar jsem musela mít šaty a podpatky, což není zrovna můj styl, i když jsem v tom vlastně nakonec cítila dobře, a konečně i žensky," dodala Mariana. ■