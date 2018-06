Kim Kardashian si vyjela do Paříže poprvé od přepadení, při kterém málem přišla o život

Kim s Kanyem si tuto akci prostě nemohli nechat ujít. Profimedia.cz

Kim Kardashian (37) se vydala s manželem Kanye Westem (41) do Paříže na přehlídku Louis Vuitton Menswear Spring/Summer 2019. Ve francouzské metropoli se objevila poprvé od loupežného přepadení před dvěma lety. V jejím hotelovém pokoji se tehdy objevili ozbrojení muži, kteří Kim svázali a ohrožovali ji zbraní. Odnesli si šperky za 10 miliónů dolarů .

Kim byla incidentem natolik otřesena, že se odmítla do Paříže vrátit kvůli výpovědím a vše řešila přes své právní zástupce. Tehdy se nechala slyšet, že se do Paříže vrátí nejdříve za šest nebo deset let. Nakonec toto rozhodnutí evidentně přehodnotila. Na veřejnosti ovšem nevystupovala se šperky.

Kanye se od své ženy během přehlídky nehnul ani na krok. Přehlídku měl na starosti umělecký ředitel značky Virgil Abloh, který je zároveň dobrým přítelem Westa. Abloh pro Louis Vuitton začal pracovat v březnu letošního roku, kdy nahradil Kima Jonese. Stal se tak prvním černochem, který zaujal tak vysokou pozici v jedné z nejúspěšnějších módních značek současnosti. West a Abloh sdíleli během přehlídky dojemný moment obětí, kterým na sebe kompletně strhli pozornost. ■