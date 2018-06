Tahle krásná blondýnka vyfoukla kšeft Onderovi ze StarDance: Nahradila ho v televizním pořadu

Henrieta Hornáčková má nový pořad o tanci pro děti. Super.cz

"Teď jsem dotočila nový dětský pořad, který navazuje na Taneční hrátky Honzy Ondera. Jmenuje se to Taneční pro děti aneb Tance z pohádkového rance, kde nejen účinkuji, ale jsem i autorkou námětu. Mám z toho velkou radost, že takové nabídky přicházejí," pochlubila se nám Henrieta na akci šperkařské značky.

A co na to říká Onder, kterého vyšoupla z televize? "Vůbec nevím. Já se s ním viděla asi jen dvakrát, když jsem měla soirée, tak jsem je pozvala, aby tam s Danou Batulkovou zatančili. Známe se jen letmo, tak uvidíme, co mi řekne, až se potkáme," krčila herečka rameny.

"Ale myslím, že natočili asi tři sta dílů, což bylo mega úspěšné. Kdo ví, jestli byla ještě vůbec síla pokračovat dál. Nevím, nechci vytvářet nějaké fámy. Myslím, že si to užil, a teď si to zase užiju já. A snad ten náš pořad bude také tak úspěšný," uzavřela Hornáčková. ■