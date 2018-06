Bývalá účastnice Rozjezdů pro hvězdy dělá hudbu v Americe. Tento klip vás nejspíš překvapí

Jana Fabiánová v projektu The Infinite Seas

Fabiánová působí v projektu The Infinite Seas. Skupina byla minulý rok v USA nominována na cenu Hollywood Music in Media Awards v kategorii Best Alternative Rock Song a letos partička na zmíněné soutěži zvítězila v kategorii Best Alternative Rock Song se svým singlem Dark Lightning. Producentem projektu, skladatelem a kytaristou projektu je Janin snoubenec, Američan s indickými kořeny Dino Bose. „Před dvěma lety nás spojila hudba, Dino mě oslovil ke spolupráci skrze jeden americký hudební server,” říká zpěvačka a herečka.

„Náš projekt The Infinite Seas je hudební sci-fi sága, takže se nedržíme pouze jednoho žánru. Hudbu přizpůsobujeme příběhu,” říká Jana, jejíž skupina se hudebně nejčastěji pohybuje ve stylech shoegaze, glam rock a drum’n’bass.

Ke klipu jsem dělala režii, střih, speciální efekty a kostýmy, jelikož mám kromě zpěvu na starost celkovou vizuální stránku.

Aktuálně skupina představuje svůj nový klip k písni Saturation, který si můžete poslechnout v článku. ■