Nevadí jí, že bude o prázdninách pracovat. Jedna z hlavních hvězd StarDance prozradila své plány na léto

Tereza Kostková se bude věnovat hodně synovi. Michaela Feuereislová

„S Jitkou Smutnou spolu zkoušíme už tři týdny a moc se těším na realizaci. Není to poprvé, co se potkáváme jako herečky. Hráli jsme spolu mnohokrát, hrála mi maminku například v seriálu Vinaři,” říká s nadšením herečka, které vůbec nevadí, že bude pracovat, ba naopak. „Budeme hrát čtrnáct dní v červenci a týden v srpnu, takže to není problém. Ráno půjdu na kolo, odpoledne si zaplavat a večer si půjdu zahrát s příjemnými lidmi hezkou hru. To mi přijde jako ideální strávení léta,” říká Tereza.

Na prázdninové aktivity se synem Toníkem ale taky dojde. „Máme v plánu jedno moře, nějaké hory a taky nechávám prostor pro tvořivost. Uvidíme, co se ještě namane.”

V minulých letech vyráželi Tereza a Toník na společnou dovolenou s hereččinými rodiči Petrem Kostkou (80) a Carmen Mayerovou (73). Letos ale k tří generační dovolence nedojde. „Předloni jsme byli na Mallorce a letos se rodiče chystají do lázní do Luhačovic, takže letošní dovolenou spolu nestrávíme. Budeme se ale potkávat při jiných příležitostech. Budou si brát například Toníka. S mým tátou bude vyrážet na výlety, což je moc hezké,” upřesňuje herečka, která kromě Letní scény Divadla Ungeltu bude natáčet nový celovečerní film, ke konci prázdnin začne pracovat na další řadě StarDance a od října bude pracovat na další řadě seriálu Temný kraj. ■