Moderátorka Primy plánuje veselku! Zásnubní prsten má, hledá vhodné místo a o miminku ještě nechce ani slyšet

Zatím neřeší nic jiného než právě místo. "Hlavně chci, aby svatba byla mejdan. Šaty jsou otevřený, vůbec nevím, jak by měly vypadat. Musí mi to slušet, ale jak budou vypadat, nevím. Jediné, co vím, že to musí být párty a musíme si to užít," usmívá se.

Miminko zatím v plánu není. "Teď rok určitě nechci a pak se znovu zamyslíme, jak na tom jsme. Je nám dobře spolu, mám dobrou práci, Martinovi se daří, není důvod to nějak měnit. Uvidíme," dodala Košťálová. ■