Na svatbě expřítele Harryho všichni sledovali její výraz: Na další party už se blondýně s výstřihem nedíval do očí nikdo

Chelsy Davy na letní party londýnského Victoria a Albert Musea Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Dostat pozvánku na svatbu bývalého přítele asi nepotěší žádnou ženu, a už vůbec ne tu, jejíž ex je britský princ. Harryho bývalá holka, návrhářka šperků Chelsy Davy (32), ale do Windsoru koncem minulého měsíce přišla - a okamžitě se stala předmětem zájmu kamer a fotoaparátů. Všechny totiž zajímalo, jak se bude tvářit.

S princem Chelsy chodila dlouho, s přestávkami sedm let. Každý tak byl zvědavý, jak bude svatbu bývalé lásky prožívat. Některá média sice popisovala její výraz jako „velmi vážný“, kvůli vytípnutému záběru, na němž má jakoby vytřeštěné oči, se ale brzy stala terčem vtípků. Sociální sítě zaplnily komentáře jako „Takové to, když se váš ex žení a vy jste mezi hosty“ nebo „Měla jsem to být já“. Jak rychle ale bouře začala, tak i utichla a jen co novomanželé vyšli z kaple, o Davy se diváci královské svatby přestali zajímat.

Prince Harry’s ex girlfriends face at the #RoyalWedding is a picture #ItShouldHaveBeenMe pic.twitter.com/y1FveSBq6g — Samantha Quek (@SamanthaQuek) 19. května 2018

Obličej expřítelkyně prince Harryho na královské svatbě, to je fotka! píše jeden z vtipálků.

The face you make when it hits you that you are at your ex's wedding #royalwedding pic.twitter.com/ewrVgClm5m — FunkLip (@funkomi) 19. května 2018

Ten výraz, když vám dojde, že jste na svatbě svého ex, zněl další z komentářů.

Pro jistotu ale na středeční společensky významný večírek, party londýnského Victoria a Albert Musea, kde se to hemžilo nejen fotografy, ale i příbuznými prince Harryho (dorazila například princezna Beatrice nebo Lady Kitty Spencer), oblékla šaty s výstřihem, díky němuž se jí do obličeje nedíval vůbec nikdo. ■