5 celebrit, které neodolaly zmrzlinovému pokušení. I slavní se musí v horku nějak zchladit

Tyto celebrity neodolaly letnímu mlsání. Profimedia.cz

Selena Gomez

Selena Gomez (25) byla roztomilost sama, když vyrazila s přáteli na zmrzlinu. Hned jsme v ní poznali dětskou hereckou hvězdičku z filmu Kouzelníci z Waverly. Na sladké Selenu sice užije, ale na její postavě se to vůbec nepodepisuje. Kéž by to tak měli všichni.

Bella Hadid

Modelka Bella Hadid (21) je jako proutek, ale to neznamená, že občas nehřeší. Na sladkém si občas ujede snad každá modelka. A během dovolené si to občas neodpustí ani Bella. Zpěvák Weeknd, ke kterému se nedávno vrátila, jí to asi také zakazovat nebude.

Alessandra Ambrosio

Modelka Alessandra Ambrosio (37) nešetří ani zmrzlinou ani filtry na svých sociálních sítích. Jako mlsná lesní žínka se se zmrzlinou zvěčnila na Instastories a člověk by ji málem ani nepoznal. Takhle by měla někdy vyrazit i na přehlídkové molo.

Khloé Kardashian

Khloé Kardashian (33) asi byl jeden nanuk málo, a tak si pořídila rovnou celý zmrzlinářský vozík. Nutno podotknout, že v titěrném outfitu by se jako zmrzlinářka nejspíš uživila. Nenechte se mýlit, Khloé si jinak stravu velmi hlídá a poporodní kila na ní už dávnou vidět nejsou.

Ireland Baldwin

Není divu, že to vypadá, jako by si nejstarší dcera Aleca Baldwina (60) Ireland Baldwin (22) chtěla nacpat do pusy celý nanuk. Pokud máte čtyři malé sourozence, kteří by vás o ni mohli okrást, není zkrátka čas ztrácet čas. Modelčin slavný otec sice nedávno přivítal na svět svého pátého potomka, ale Ireland moc nevypadá, že by se o zmrzlinu chtěla s někým dělit. ■