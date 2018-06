Rodičovství je v mládí nelákalo: 5 celebrit, které se zřekly svých dětí a daly je k adopci

Tyto celebrity daly děti k adopci. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Roseanne Barr

Hvězda sitkomu Roseanne je pětinásobnou matkou. Její nejstarší potomek vyrostl v náhradní rodině. Herečka a politická aktivistka se v 17 letech vzdala své dcery Brandi. Později si k sobě ale našly cestu a Brandi na seriálu Roseanne našla uplatnění jako asistentka produkce.

Joni Mitchell

Slavná písničkářka porodila ve 20 letech dceru Kelly. Na mateřství se ale necítila a poskytla ji k adopci. Poprvé se s ní setkala až v roce 2001, kdy dceři bylo 36 let. Dalšího potomka Joni neměla.

Patti Smith

Podobnou zkušenost má punková legenda Patti Smith. Matkou se stala ve svých 21 letech a dceru přenechala náhradním rodičům. Později porodila další dva potomky, které vychovala s manželem Fredem Smithem.

Rod Stewart

I když vystupuje jako starostlivý tatínek, v mládí v rodičovské roli neobstál. V roce 1963 mu Suzannah Boffey porodila dceru Sarah. Zpěvákovi tehdy bylo pouhých 18 let a oba uznali, že se o dítě nedokážou postarat. Celkem má Stewart osm potomků s pěti různými ženami. Nejmladšímu Aidenovi je sedm let.

Kate Mulgrew

Herečka ze seriálu Orange Is the New Black se na počátku kariéry stala matkou, ale dítě pro ni bylo ve 22 letech překážkou. K jejich shledání došlo až v době, kdy měla dcera 24 let. Herečka se hájí tím, že odmítla jít na potrat a dítěti nemohla poskytnout dostatečnou péči. ■