Bez Míry, ale s mírou! Agáta Prachařová se po skandálu v Karlových Varech před šesti lety vrací na místo činu

Agáta Prachařová Super.cz

Před lety dostala Agáta Prachařová (33) kvůli výtržnostem zákaz vstupu na filmový festival do Karlových Varů. S expartnerem a otcem syna Kryšpína Mirkem Dopitou napadli turistu, který je fotil . Dopita skončil v policejní cele.

Už loni dostala od prezidenta festivalu Jiřího Bartošky zelenou a s manželem Jakubem Prachařem sem zavítali. A i letos se Agáta na filmový svátek chystá. "Do Varů pojedu. Loni jsem tam byla s břichem, chodila jsem hodně na filmy. Letos to bude bez břicha, ale budu opět chodit na filmy, máme to jako odpočinek. Jedem asi na tři dny bez dětí," řekla Super.cz Agáta.

Tentokrát si coby netěhotná už nějaký ten drink dá. "Do baru zajdu, ale s mírou. Ne s Mírou, ale s mírou. Docela se těším, ale fakt na ty filmy," dodala se smíchem Prachařová. Syna si vezme jeho otec Mirek Dopita, dceru Miu bude hlídat chůva. ■