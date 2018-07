Barvičky jí sluší: Vlastina Svátková je v druhém manželství šťastná. A píše o tom svoji třetí knihu

Vlastina Svátková (vpravo) s Martou Jandovou Foto: archiv Schweppes (3x)

Někdo to možná zaznamenal, ale všeobecně není příliš známé, že půvabná maminka tří synů Vlastina Svátková (36) není jenom herečka, ale také spisovatelka. Při počtu dvou vydaných knih a jedné rozepsané už se to říct dá.

Vlastina má za sebou dvě knihy. První je Modrý slon, v němž zpracovávala témata lásky, druhá se jmenuje Sama sebou, kde už hrdinka, potažmo ona, prožívá spíše těžší období. Píše o rozvodu, péči o dva malé syny a hledání smyslu života a humoru, i když jste právě na dně. Tu Vlastina napsala v době, kdy se rozváděla s prvním manželem, režisérem Danem Svátkem.

A teď, když je šťastná s druhým manželem, jemuž porodila dalšího syna, a prožívá prý to nejlepší životní období, se pustila do další. "Chystám se svoji třetí knížku přes léto dopsat. Zatím mám šedesát stránek," prozradila Vlastina, která už se těší na letní dovolenou, kterou na párty přivolávala v zářivě barevných šatech, v nichž jí to neskutečně slušelo.

„Moje léto bude ale částečně pracovní, protože mě čeká natáčení. Ale máme v plánu si užít i dovolenou, čekají nás vlastně dvě dovolené. Já s malým poletíme do Florencie a manžel pojede autem, jeho to za volantem baví, ale my s malým bychom tak dlouhou cestu absolvovat nechtěli, tak se potkáme až na místě. Moc se těším,“ dodala Vlastina. ■