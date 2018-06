Půvabná televizní hvězdička už za měsíc rodí. Tady se pochlubila bříškem na své asi poslední společenské akci před porodem

S manželem Václavem Janatou, reportérem primáckých Krimi zpráv Herminapress

Bývalá reportérka VIP zpráv se nebála vyrazit v požehnaném stavu na akční snímek plný krvelačných dinosaurů. „Někde jsem četla, že návštěvy kina a koncertů nemusí těhotné snášet dobře. Byli jsme ale s manželem domluvení, že kdybych se cítila špatně, odejdeme dřív. Naštěstí musím zaťukat, že bylo vše v pohodě,” říká.

Tereza se snaží nepřipouštět si únavu a běžně funguje. „Vzhledem k tomu, že už máme doma dvouletou Emilku, tak nemám moc čas na únavu myslet,” směje se Tereza a jedním dechem dodává: „Hodně si ale naštěstí vystačí sama na zahradě. Jen už ji ale jen tak nepředběhnu. No a pochopitelně jsem strašně ráda, když chce pustit na chvilku pohádku, to si docela odpočinu.”

A těší se už dcera na bratříčka? „Já si nejsem moc jistá, jestli jí to všechno dochází. Říkáme jí, že je v břiše miminko, ona mi pořád vyhrnuje triko, břicho hladí a dává mu pusinky. Uvidíme, jaká bude realita, až se malej narodí. Trošku se bojím, aby nežárlila, ale plánuju si z ní udělat velkou pomocnici, aby se cítila důležitě a neměla k žárlení důvod. Pomáhá už teď třeba s vyndáváním věcí z myčky a úklidem, takže věřím, že to půjde. Je to zlato,” vysvětluje Tereza, která o svých mateřských zkušenostech píše na blogu Matky v nesnázích. ■