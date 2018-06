Tuhle rybářku by chtěl mít doma každý! Eliška Bučková předvedla svou výstavní figuru

Eliška vypadá sexy při jakékoli činnosti. Foto: Super.cz/instagram E.Bučkové

O to víc, když se Eliška navlékne jen do džínových kraťasů a titěrných bikin, ve kterých dá na odiv své silikonové vnady. Bučková si na své figuře zakládá. Pravidelně cvičí, své tělo formuje ve fitness a bez opálené pokožky už si ji nedokážeme ani představit. Nutno říct, že takovou pomocnici na chytání ryb by chtěl opravdu každý.

Modelka si na to, že její partner tráví spoustu času u vody, už zvykla a ráda ho doprovodí. „Našla cestu k porozumění Jakubovi a nevyčítám mu nic a nedivím se mu, že když má volno, chce jet na ryby. Vím, že to miluje. Miluje, když na ty ryby jedu s ním, ale zase ví, že já s ním jedu, jen když je nad 25 stupňů Celsia,“ tvrdí o sobě Česká Miss 2008, která se svým přítelem nyní tráví každou volnou chvilku. ■