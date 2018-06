Mateřství jí prospělo: Nikol Štíbrová vypadá líp než kdy předtím, i když se nevyspí!

Nikol Štíbrová po dlouhé době vyrazila na párty. Michaela Feuereislová

Žádné filtry, jenom make-up a vypadala skvěle. Nikol Štíbrová (31) si vyrazila na první mejdan po narození syna. Protože už nekojí, může si dát skleničku a třeba i cigárko. A užívá si to. "Skvěle jo? Děkuju, ale mně to nepřijde," mávla rukou Nikol.

"Teď si zrovna užíváme období růstu zoubků, takže se ani nevyspím. A make-up jsem na sebe napatlala tak rychle, že jsem se skoro ani nestihla podívat do zrcadla," svěřila Nikol, která si vyšla na párty s ochutnávkou nových koktejlů s kamarádkou.

A jak bude Štíbrová s partnerem a synem trávit léto? "Budeme doma. Mám pocit, že by si Mates moře ještě pořádně neužil, a my tím pádem taky ne. Ale uvidíme, třeba se nakonec ještě rozhodneme jinak. Na Evropě 2 máme přes prázdniny volno, jen týden budeme moderovat After party od 9 do 12 místo Libora. Chudák, snad to nebude poslouchat. A plánujeme s holkama točit další videa. To nás, bohužel pro diváky, zatím nepustilo,“ smála se Nikol. ■