Nesnáší létání, a to oprávněně: Marta Jandová se kvůli problémům na letištích zhroutila v slzách

Marta Jandová plakala na mnichovském letišti. Super.cz

O příběh, jak putovala letadlem na otočku z Bratislavy, kde natáčela Talent, do Hamburku, kde pro změnu točila klip s jednou německou kapelou, se s námi podělila na představování nových drinků. To už byla v klidu, prozradila ale, že se zhroutila v pláči přímo na jednom z letišť.

"Už do Hamburku jsem odlétala se zpožděním hodinu a půl, takže jsme točili klip ve stresu, abych stihla další letadlo. Byla jsem úplně hotová. Do Prahy se přímo létá jen dopoledne, odpolední lety jsou přes Mnichov nebo Frankfurt. Mnichov mám ráda, Frankfurt nesnáším, takže volba byla jasná," vyprávěla.

V Mnichově ovšem měla na přestup jen padesát minut a přesně s takovým zpožděním odlétalo letadlo z Hamburku. Takže spoj nestihla. "Přiletěli jsme v 19.10 a letadlo odlétalo v 19.20. Takže když jsem přiběhla s jazykem na vestě ke gatu, už byl zavřený. Takže jsem začala brečet, a bylo mi úplně jedno, co si kdo myslí," svěřila.

Na letových informacích jí bylo řečeno, že má jedinou možnost, jak ještě ten den dorazit do Prahy, aby mohla obejmout svoji malou dcerku. "Makala jsem na gate, kde odlétalo letadlo z Mnichova do Frankfurtu, odkud byl ještě spoj do Prahy. A zase mělo zpoždění. Ale pilot to nahnal, nakonec jsme přiletěli přesně a stihla to letadlo do Prahy, kam jsem šťastně dorazila," uzavřela Marta s tím, že se hned tak do letadla neposadí. ■