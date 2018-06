Ta podoba! Arnold Schwarzenegger si vyšel s nemanželským synem, kterého má s bývalou služebnou

Arnold Schwarzenegger se synem Profimedia.cz

Podle TMZ rozvod finalizoval v listopadu loňského roku. Začátkem letošního roku herec také prodělal nutnou operaci srdce, ale už je zase jako rybička. Dokonce se vrátil ke svému oblíbenému koníčku, jízdě na kole. Vypadá to, že i s Josephem má dobrý vztah a pravidelně se stýkají.

Na oběd se synem vyrazil jen den poté, co se na Twitteru rozohnil kvůli kontroverznímu zavedení nové praxe prezidenta Trumpa, kdy byly děti ilegálních migrantů oddělovány od svých rodičů a umisťovány do ústavů či k pěstounům. „Jako imigrant vím, jakou magnetickou silou vládne Amerika. A jako bývalý guvernér vím, jak je důležité ochránit naše hranice a zlepšit náš imigrantský systém. A jako Američan také vím, že by děti neměly trpět, zatímco se dospělí tohle snaží vyřešit,“ napsal Schwarzenegger. ■