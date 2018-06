Vnadná Miluška Bittnerová má po rozvodu vážný vztah: S přítelem hledají vlastní byt v Praze

Miluška Bittnerová má po rozvodu vážný vztah Foto: archiv Bohemia chips (4x)

Tak už je to opravdu vážné. Herečka Miluška Bittnerová nám sice svého nového partnera, s nímž žije po rozvodu s manželem, ještě oficiálně nepředstavila, protože nemá zájem médií rád, ale ve vztahu jim to klape. A to natolik, že se rozhodli pořídit si spoulu vlastní byt v Praze.

„Chtěli bychom něco svého, někde v centru Prahy, ale může nám padnout do oka i něco jinde. Spíš hledáme něco, co nám učaruje, bude mít příjemnou atmosféru a budeme se tam cítit dobře, než že by byla důležitá lokalita, " svěřila vnadná herečka. Ve vztahu s Rendou je již něco málo přes rok a půl a je vidět, že jim láska kvete. Miluška celá září a předvedla i novou barvu vlasů.

„O prázdninách mám asi deset představení, ale léto si úplně volné neužiju. Točím seriál na Nově a zároveň mám v rádiu pořad Dámský klub. Těším se ale, že si s přítelem uděláme i krásný prázdniny. Ještě nevíme, kdy a na jak dlouho, ale chceme jet autem a projet se až k pobřeží Španělska. Tak nějak popojedeme, někde zastavíme a zase vyrazíme dál. Nic plánovaného, kde se nám bude líbit, zůstaneme déle a tak,“ prozradila své plány na léto.

Na akci, kde jsme Milušku potkali, prezentoval nové receptury dipů ke krekrům charismatický vítěz MasterChef Roman Kotlář. Ten si se svou přítelkyní v Novém Městě na Moravě otevřel kavárnu s přidanou hodnotou. „Tou přidanou hodnotou je vaření. Najdete nás v prvním patře, takže proto Kávaření na patře. Náš tým je zatím dvoučlenný, jsem to já a moje partnerka. Takže i ta naše nabídka je menšího rozsahu, jsou to vždycky 4 dezerty a 4 nějaké slané věci. Vždycky jedna polívka, jedno hlavní teplé jídlo a doplňková jídla k nápojům, ale říkáme si, že ta omezenost v nabídce nevadí, protože máme o to víc času na to, abychom si dali záležet, co ta naše kuchyň nabízí. Zároveň si všechno děláme sami. Jezdíme za farmáři, nakupujeme, vybíráme si kvalitní věci, pečeme si vlastní pečivo a podobně,“ říká Roman Kotlář.

Celým podvečerem provázel moderátor Karel Kašák, který v obleku přijel stylově na prkně. ■