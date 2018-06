Nohy snů v pidi kraťáscích nemá zadarmo: Neuvěříte, co Simona Krainová dělá, aby po čtyřicítce vypadala dokonale

Simona Krainová formuje postavu hlavně sportem Super.cz

"Já už kdysi před lety běhala. Ale způsobila jsem si únavovou zlomeninu právě tím, že jsem nohy přetěžovala a moc si nakládala. Pak jsem nějakou dobu sportovat nemohla. Teď jsem se k tomu vrátila. Také z toho důvodu, že ráda jím a už mi není dvacet, takže tělo nespaluje tak jako dřív. Abych předešla tomu, aby se mi nestalo to, co předtím, používám doplňky stravy pro sportovce, mám trenéra, který mi radí, jak mám běhat, v jakém terénu, jaké boty mám nosit. To všechno důležité, na co jsem předtím nedbala. Mám daleko víc informací a jsou mi víc k užitku, protože jsem opatrnější," vysvětlila.

Výsledky jsou vidět, když si Simona na Slovensku v Bešeňové, kam vyrazila s rodinou, oblékla pidi šortky, nožky měla záviděníhodné. "Vždycky, když člověk něco dělá, má ze sebe minimálně dobrý pocit. A ten mám. Běháním si navíc čistím hlavu. Při sportu dokážu myšlenky vypnout. Je to pro mne i čas, který trávím sama se sebou, zlepšuje to náladu. Výsledky nepřijdou hned, ale když už se do něčeho zakousnu, tak to nepustím. Taková už jsem. A samozřejmě běhám víc, než bych měla. Čtyřikrát týdně devět, ale i dvanáct kilometrů. Tak jsme zvědavá, jestli dám za půl roku maraton," smála se modelka.

A co dalšího doporučuje, aby měly ženy figuru jako ona? "Je to těžké. Genetika je podle mě osmdesát procent všeho, pak s těmi dalšími dvaceti můžete pracovat. Je to málo, ale stačí to. Mě se s tím díky mé genetice pracuje docela lehce, což je pro motivaci skvělé. Stále se snažím hodně pít, tekutiny jsou pro tělo nejdůležitější. Pak mám takové tablety, spalují tuky, berou se na noc a jsou relativně na přírodní bázi. Neničí orgány jako nějaké jiné výrobky. A pak je to ráno teplá voda s citronem. A při sportu si dávám karnitin, ten je skvělý i na srdce a energii. Vlastně si ho dávám i když nesportuju, protože mě nabudí a je to lepší než kafe," vypočítala. ■