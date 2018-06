Má krásnou rodinu: Bývalá Miss a hvězda Novy se pochlubila dcerou a také pohledným partnerem

Renáta Czadernová s partnerem Michalem a dcerou Adélkou Herminapress

Nejen roztomilou dcerou Adélkou se jedna z tváří Televizních novin pochlubila na akci na podporu rodičovství. Do společnosti vyvedla i svého partnera a otce holčičky, podnikatele Michala, s nímž Renáta tvoří velmi pohledný pár. Akce se nesla v duchu podpory rodičovství, a tak se nabízí otázka, zda budou partneři rodinu ještě více rozšiřovat. Již dříve Renáta přiznala, že by chtěla druhé dítě. „Byla bych ráda, aby nám to vyšlo jako s Adélkou hned napoprvé, ale to člověk nikdy neví,“ krčila rameny.

A kdyby druhé dítko bylo i tak pohodové jako Adélka, která prý Renátu na mateřské nechala přečíst tři knížky, než se po půlroční pauze vrátila na obrazovky, jistě by se ani jeden z rodičů nezlobil.

Czadernová byla v minulosti provdaná za kameramana Davida Ochmana. Rozvedli se v roce 2014 po čtyřech letech manželství.

Na stejnou akci dorazil také herec Miroslav Etzler, který se před pár dny stal otcem syna Samuela, a zpěvák Tomáš Savka s manželkou Zuzanou, která čeká jejich první společné dítě. ■