Tyto divoké zprávy obletěly svět: Měsíc po svatbě Meghan čeká ne jedno, ale údajně hned dvě děti!

Budou snad Meghan s Harrym brzy rodiči? Profimedia.cz

Podle magazínu OK! Meghan (36) a princ Harry (33) čekají dvojčata, a dokonce už i vědí, že se jedná o holčičku a chlapečka. Aha. Pár se o těhotenství údajně dozvěděl po návratu z líbánek, nicméně po těhotenském bříšku na Meghan zatím není ani stopy. Což je vzhledem k tomu, že by měla čekat dva potomky, a dokonce už znát jejich pohlaví, dost zvláštní.

Podle OK! se pár s „radostnou novinou“ svěřil nejprve Kate a Williamovi s tím, že ani jeden z nich nečekal, že se to stane tak brzy. Oba „nastávající rodičové“ mají být nadšeni a zprávu měli sdílet i se zbytkem královské rodiny.

Důvěryhodnost těchto zpráv ještě podkopalo bizarní tvrzení, že se Harry uvolil vychovávat děti s Meghan v USA, neboť je to Meghanino velké přání. To je asi tak stejně pravděpodobné, jako kdyby se královna chtěla odstěhovat na důchod do Karibiku. Kromě toho Meghan zatím nevypadá, že by v Británii nějak strádala. Stejně jako nevypadá na čtvrtý nebo pátý měsíc těhotenství. Tak a teď tu o Pejskovi a kočičce bychom prosili. ■