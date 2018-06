Bratr zpěváka Jana Bendiga se vrhnul na hereckou kariéru: První film a hned natáčí s hvězdami!

Bendig (úplně vpravo) se na natáčení potkal s Jiřím Dvořákem nebo Markem Němcem. Foto: showpix.cz

Jeden se rozhodl uspět v hudební sféře a druhý před televizními kamerami. Mladší bratr zpěváka Jana Bendiga (24) začal natáčet pro Českou televizi nový seriál Lynč. „Je to moje první natáčení, mám z toho velkou radost,“ svěřil Marcel Bendig, kterému se tak plní dětský sen.

„Chtěl jsem být hercem od malička. Viděl jsem výzvu v televizi, že hledají romského chlapce, a tak jsem se přihlásil. Hraji šestnáctiletého kluka, ale ve skutečnosti mi je devatenáct,“ svěřil bratr známého zpěváka, se kterým si je až neuvěřitelně podobný. Ve Velvarech na Kladensku, kde v těchto dnech televizní štáb pracuje, se Marcel dokonce už mohl potkat se svými hereckými kolegy.

Na place se tak seznámil se zkušeným Jiřím Dvořákem (51), který ztvární v seriálu místostarostu, nebo s Markem Němcem (37), jenž si zahraje policistu. „Velmi se mi líbí, že tento film má ambici ukázat česku, jak to tady doopravdy s rasismem je. Věřím, že to rasistům může nastavit zrcadlo a třeba je to i změnit k lepšímu. Já jsem totiž ve svém životě už několikrát terčem rasismu byl," řekl Bendig. ■