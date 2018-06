Melanie Griffith (60) vystavila luxusní postavu v plavkách. Slunci se kvůli rakovině kůže ale raději vyhýbala

Melanie na svůj věk vypadá skvěle. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

K tomu má nejspíš dobrý důvod. Jizvu na nose zakrývala náplastí. Má ji podle spekulací od operace, kterou měla absolvovat vloni v září. Herečce měl být odstraněn kus karcinogenní kůže. Melanie sama tento zákrok však nikdy nepotvrdila, nicméně nebylo by to poprvé, co by něco podobného absolvovala.

V roce 2009 se svěřila Associated Press, že jí byl odstraněn kus tkáně v brzkém stádiu rakoviny kůže. Operace podle jejího mluvčího proběhla včas, aby se zabránilo dalším komplikacím. Melanie se také svěřila, že média ani lidé na sociálních sítích ji zrovna dvakrát nešetřili, když skončila s jizvou na nose. „Většinou mi říkali, že vypadám hrozně. Dostávala jsem opravdu hrozné zprávy,“ svěřila se. ■