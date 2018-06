Tomáš Savka bude poprvé otcem: Jeho o 11 let starší manželka už je pěkně kulatá

Tomáš Savka a Zuzana Pokorná se těší na první společné dítě. Profimedia.cz

„Je to ve hvězdách. Když všechno půjde, jak má, tak to dopadne. Kluci Zuzce už odrostli, určitě by byla ráda, kdyby se měla o koho starat,“ řekl Super.cz zpěvák Tomáš Savka (34) v únoru, když jsme se ptali, zda s manželkou Zuzanou Pokornou (46) plánují společného potomka. Plánovali a povedlo se a Zuzka se dnes chlubí pořádným bříškem.