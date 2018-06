Deprese a slzy! Na obličeji boláky jako Mount Everest. Česká Miss World a úspěšná blogerka promluvila o problémech s pletí

Natálie Kotková Super.cz

"Při Miss mi všechno začalo. Inka mi vysvětlovala, že to je stresové, z nedostatku spánku. Během roku to bylo šílený, vyjelo mi to, měla jsem akné, jizvy. Před rokem a půl jsem šla po doporučení známých k Ince na první proceduru a začalo se to zlepšovat," řekla Super.cz Natálie.

Promluvila i o depresích, které kvůli špatné pleti měla. "Nechtělo se mi chodit ven, byla jsem královna krásy a měla jsem jít na akci s Mount Everestem na obličeji. Strašný," vysvětluje. "Chodila jsem k profesionální make-up artistce, naučili mě to zakrývat. Nabídky jsem i odmítala. Přeci jenom nemůžu dělat reklamu na beauty věc. Ale o to víc to můžu dělat teď," dodala s úsměvem Natálka na znovuotevření kosmetického salónu, kde úřaduje Inky manžel, kterého vyhlášená kosmetička vše naučila. ■