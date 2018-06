Krasavec z První republiky Ján Koleník: Sotva dotočil třetí řadu seriálu, už mluví o další!

Slovenský herec se objeví i v třetí řadě První republiky. Michaela Feuereislová

Zatímco na třetí řadě oblíbeného seriálu První republika se stále pracuje a natočený materiál právě míří do střižny, Ján Koleník (38), který se v roli Vladimíra Valenty objevuje již od první série, se již zmínil o další řadě.

„Neoficiálně jsme se dozvěděli, že by se měla realizovat další řada, možná tedy nic pravděpodobně nekončí. Mělo by se snad začít za rok a já nevím, co v té době bude,“ svěřil Koleník v Radiopaláci, kde se natáčely scény z boxerského klání.

To, zda bude i nadále ve své roli pokračovat, nebo se nechá kvůli velkému množství práce raději ze seriálu odstranit, zatím netuší. „Jsem zaměstnaný v divadle, točím, takže se uvidí, zda, a znovu říkám, pokud se bude točit, své povinnosti skloubím. Dělává se to občas tak, že když se časově nestíhá, může se nechat herec zemřít nebo odcestuje, uvidíme, jak to bude,“ řekl Koleník.

Pokračování První republiky na place také neoficiálně potvrdili producenti. „O pokračování se aktuálně uvažuje, diváci by se mohli dočkat čtvrté ságy, nic ale zatím není jisté,“ svěřil pro Super.cz zdroj z natáčení. ■