Od Rodinných pout uběhlo už 14 let: Jak se čas projevil na tvářích Alice Bendové a Dany Morávkové?

Alice a Dana jsou o 14 let starší. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová/archiv FTV Prima

Vzpomínáte na seriál Rodinná pouta, který Prima nasadila do vysílání v roce 2004? Televizní sága už je pozapomenuta, ale její herecké hvězdy září stejně jako v době, kdy byly součástí stejného příběhu.

Alice Bendová (44) se do mysli diváků zapsala jako Simona, Dana Morávková (46) jako Andrea. Ani jedna z nich nebyla vyloženě kladnou postavou, přesto si dokázaly získat sympatie. Jako seriálové hrdinky se točily kolem Adama v podání Tomáše Krejčíře. Morávková hrála jeho sestru, Bendová bývalou přítelkyni, která se jej odmítala vzdát.

Oblíbené herečky spolu natáčely i navazující Velmi křehké vztahy a dohromady je svedly i dva Kameňáky či Teambuilding. V obou případech platí, že by si určitě zasloužily roli v nějakém kvalitnějším filmu. I když už pokořily čtyřicítku, stále jsou to atraktivní dámy. Díky Rodinným poutům jsou součástí archivu Primy, která vysílá už 25 let. Jejich kariéra ale ještě zdaleka není u konce. ■