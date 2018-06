Od těhotenství jí na slunci flekatí tvář: Ivana Jirešová se brání vysokými faktory a pak vypadá jako kapučíno

Ivana Jirešová má problémy s pigmentovými skvrnami. Super.cz

Po čtyřicítce se pořád může pyšnit parádní postavou, trápí ji ovšem pleť. A to dlouhodobě. Herečka Ivana Jirešová (40) trpí na pigmentové skvrny v obličeji. "Začalo to hormonálními změnami v těhotenství a táhne se to pořád," svěřila nám.