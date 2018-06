Jedna z nejkrásnějších hereček je sama! Po rozchodu s hvězdnými fotbalisty se do nového vztahu nehrne

Sara Sandeva Super.cz

Jedna z nejpůvabnějších českých hereček Sara Sandeva je momentálně single. Randila se dvěma fotbalisty, s útočníkem Ajaxu Václavem Černým a po něm byla zamilovaná do Jana Sýkory z pražské Slavie. Momentálně ale žádnou lásku nemá a fotbalistu nehledá.

"Jsem sama a naprosto mi to vyhovuje. Bude mi 21, je pro mě teď důležitější dávat energii do práce a nejbližší rodiny, než budovat vztah," řekla Super.cz Sara.

"Neříkám, že se s chlapama nebavím. Ale nechci skočit do vztahu jen proto, abych nebyla sama. Jestli půjdu do dalšího vztahu, bude to muset mít opravdu smysl, abych si tím byla jistá. Jsem mladá, mám na takové věci čas," vysvětlila na narozeninách lodě Captain Morgan, kam vyrazila se svojí nejlepší kamarádkou, novou Českou Miss Leou Šteflíčkovou (20).

"S Leou jsme spolu vyrůstaly, známe se víc jak osm let. Prošly jsme si pubertou, dospíváním. Neseznámily jsme se v branži," dodala Sandeva. ■