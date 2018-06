Další pár StarDance: Seriálová hvězda podědila tanečníka po vnadné Bittnerové. Ten předpovídá konflikty

Seznámení Veroniky a Michala Video: Česká televize

„V rámci přípravy na První republiku jsme od produkce dostali dvě taneční lekce. Tam jsem načerpala, co se dalo, ale pak jsme to využili až za 2 měsíce, takže jsem vše zapomněla. Dobré je, že Ján Koleník (Veroničin seriálový partner) je dobrý tanečník, takže když mě vedl, tak to šlo, ale jak mě pustil, tak jsem improvizovala a rozhodně to jako swing nevypadalo,“ nezastírá, že to s ní Michal nebude mít lehké. „Jednak neumím tančit a jednak jsem veliký trémista,“ směje se.

Necpál se k výzvě postavil jako chlap. „Herečky jsou často velmi temperamentní, což na jednu stranu může tomu tanci velmi pomoci, ale na druhou stranu já jsem taky velmi temperamentní, takže ta kombinace nebývá vždy nejjednodušší. Když probíhají ty tréninky tři čtyři hodiny denně, tak se může objevit ponorka, a i nějaký konflikt. Ale já se na to těším, já se rád hádám,“ říká Michal.

S cíli, s nimiž do soutěže Veronika jde, to herečka zatím nepřehání. „Pro mě je velmi důležité, abychom nevypadli první,“ směje se.

První odhalenou dvojicí soutěže byli David Svoboda a Veronika Lálová. Spekuluje se také o účasti Václava Kopty nebo Daniely Písařovicové. Tato jména Česká televize zatím nepotvrdila. ■