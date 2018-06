Zrzavá modelka bude muset na druhou plastiku: Po silikonech to bude nos, protože jí ho zlomil pes

Romana Pavelková má zlomený nos. Super.cz

"Venčila jsem psa, ridgebacka, kterého jsme zachránili. Je mu rok a půl a váží pětapadesát kilo jako já. A když jsem se k němu skláněla, praštil mě nejtvrdší částí hlavy do nosu. Neudělal to schválně, to bych chtěla předeslat. No, skončila jsem celá v krvi a byla to hrozná bolest," vyprávěla nám.

"Sice to hodně bolelo a příšerně to oteklo, ale myslela jsem si, že to bude jen naražené. Na pohotovost jsem nejela, a až po třech týdnech se mi na to náhodou podíval doktor. Ten konstatoval, že to zlomené bylo a už to srůstá," vyprávěla.

"Mám rozdrcenou kost, celý nos je posunutý, mám tam bouli a nemůžu pořádně dýchat. Takže to musím nechat úplně dohojit a pak asi bude muset přijít ta plastika, kterou jsem nikdy neplánovala. Ale když už to bude nutné ze zdravotních důvodů, tak si ho nechám udělat jako princezna," uzavřela.

