Takhle to sekne lásce hokejové star Jakuba Voráčka! Poprvé ji vyvedl do společnosti

Jakub Voráček s přítelkyní Markétou Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Poprvé se prošla po červeném koberci, poprvé na velké akci. Hokejový útočník Jakub Voráček vyrazil na vyhlašování cen Zlatá hokejka se svojí přítelkyní Markétou Burešovou. A jí to neuvěřitelně seklo.

Žádné brýle, neupravené vlasy. Naopak dokonalý účes, make-up a nádherné černé šaty z ní dělaly hvězdu večera. A i hokejista na ni byl náležitě pyšný. Ostatně z pódia, kde si přebral cenu za druhého nejlepšího hokejistu loňského roku, poděkoval za vše nejen rodině, ale také přítelkyni Markétě.

Bývalá zdravotní sestřička za svojí láskou odletěla do Ameriky, kde hokejistovi dělá zázemí. A vypadá to, že jim to klape skvěle. ■