Sexy Lucie Borhyová jako herečka obstála na jedničku: V klipu rozvlnila své ženské zbraně

Borhyová v klipu Stalker vypadá naprosto skvěle.

„Lucka je velká profesionálka a natáčení s ní bylo úžasné, moc jsme si to užili. Z videoklipu byla nadšená a neměla k tomu žádnou připomínku,“ svěřil Super.cz Jan Kopečný (28), který ve skupině vystupuje. S oblíbenou moderátorkou se seznámil během účinkování v show Tvoje tvář má známý hlas, kde Borhyová usedla v jednom z dílů v porotě.

Slovo dalo slovo a nový videoklip je na světě. „Natáčel se před třemi týdny a vznikl poměrně rychle. Během třech dní bylo vše natočené. Režisér měl jasnou představu, jak to má vypadat, takže to šlo opravdu skvěle,“ řekl nadšeně Honza s tím, že za svou účast Lucie nic nechtěla. „Zahrála si bez nároku na honorář, ale během těch tří dnů jsme zjistili, co jí chutná, ráda mlsá, takže od nás dostane dárek, ze kterého bude mít snad radost,“ dodal Kopečný.

Ten ve skupině Botox, která vznikal v roce 2013, vystupuje společně s dalším muzikálovým kolegou, zpěvákem Petrem Ryšavým. Začátkem letošního roku oslovili ke spolupráci pianistu Michaela Říhu, basáka Petra Bidla a bubeníka Matěje Diviše. ■