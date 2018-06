To je úlovek! Hollywoodský fešák po rozvodu nezahálí. Vyrazil na piknik s dcerou Arnolda Schwarzeneggera

Chris si s Katherine vyrazil do přírody. Profimedia.cz

Loňský rok byl pro herce Chrise Pratta (38) jako na houpačce. Zatímco na poli hereckém se hvězdě ze Strážců galaxie nesmírně dařilo, v soukromí to už tak slavné nebylo. Rozchod s manželkou Annou Faris (41) zabolel nejen herce samotného, ale také řadu fanoušků.

Zatímco Anna se z rozchodu už vzpamatovala a začala nový vztah s kameramanem Michaelem Barrettem (47), fešák Pratt byl stále single a všichni byli zvědaví, kdo bude tou příští šťastnou.

Nyní to vypadá, že už se našla, a musíme uznat, že Pratt nemířil zrovna nízko. Na den otců si vyšel na rande rovnou s dcerou Arnolda Schwarzeneggera (70) Katherine (28). Tak to je slušný úlovek. Pár vypadal, že se na společném pikniku dobře bavil. Jestli si jen tak vyrazili do přírody, nebo jde o začátek nového vztahu, není jasné. Ani jeden se k věci ještě nevyjádřil.

Zatímco Pratt všechen volný čas tráví se synem Jackem (5), Katherine píše motivační knížky. Letos se navíc věnovala péči o nemocného otce Arnolda, který v březnu prodělal operaci srdce. Ostatně zajímalo by nás, co na to všechno Prattovi taťka Arnie asi řekne. ■