Peklo v boxerském ringu: Adam Mišík po nakládačce od Vladimíra Polívky zkolaboval!

Polívka a Mišík se v seriálu proti sobě utkají. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Proti sobě se museli postavit v ringu za vysokých teplot a natáčení, které probíhalo takřka celý den, je stálo hodně síly. „Na místě, kde se natáčelo, bylo opravdu úmorné vedro, troufám si říct, že 40 stupňů určitě, možná i více. Teplo z techniky a scény plné boxu tomu moc nepomohly. Adamovi se udělalo opravdu zle, ale naštěstí se z toho rychle oklepal,“ svěřil Super.cz zdroj z natáčení s tím, že po chvíli šel mladý herec na čerstvý vzduch, kde se mu udělalo lépe.

Přípravu na boxerské scény bral Adam zodpovědně. „Hraji mladého boxera, který má velmi zajímavý vývoj v průběhu celé série a bude stát za to ho sledovat. Půl roku jsem se na První republiku připravoval. Chodil jsem do posilovny a na lekce boxu k Rosťovi Osičkovi. Nemohu o sobě říct, že jsem boxer, ale základy techniky jsem do sebe dostat musel, aby to vypadalo autenticky,“ svěřil Adam, který bude v ringu bojovat s mladým Polívkou.

„S Vláďou se dobře známe. Jsem rád, že na druhé straně ringu je právě on, protože jsme kamarádi a máme k sobě důvěru. Je to vždy lepší, když točíte s někým, koho důvěrně znáte,“ dodal herec a zpěvák. Box a soupeření o účast na olympiádě nebude jediným novým tématem třetí řady, která právě míří do střižny. Začátkem třicátých let vrcholí i éra swingu. Módní hudební styl se stává způsobem života a zábavou mladých. ■