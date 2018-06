Z tlouštíka s depresemi se vyklubal svalovec, kterého přijali na muzikál na prestižní škole. Podporují ho i naše hvězdy

Ondřej Pilnaj před a po Foto: Super.cz/ archiv O. Pilnaje

Ještě před pár lety vážil 120 kilo a kvůli psychickému stavu nebyl schopný dokončit střední školu. Dnes ho podporují největší české hvězdy jako prvního Čecha přijatého na nejprestižnější studium muzikálového herectví na konzervatoři v Bostonu (Boston Conservatory at Berklee). Ondřej Pilnaj to rozhodně nemá zadarmo.

Před pár lety si sáhl na dno, trpěl velkými psychickými problémy a měl přes 120 kilo. Ale svého snu se nevzdal a jeho píle a vůle byla tak silná, že se z něj stal vyrovnaný a pohledný mladík, kterého v jeho snu podporují ty největší české hvězdy. Lucie Bílá (52), s tou se potkal v Sestře v akci, Josef Vojtek (53), který ho zná z Mefista, Jiří Zonyga a mnoho dalších mu pomáhají sehnat peníze na prestižní studium, o kterém se každému umělci jen sní.

"V patnácti jsem začal trpět depresemi a úzkostmi. Ve druháku na konzervatoři už jsem nedokázal ani docházet do školy a musel jsem školu opustit. Doktoři mi předepisovali léky a já přibral ze 70 na 120 kilo během jednoho roku. To už jsem ztrácel naději, že někdy bude líp. Pak jsem ve dvaceti nastoupil do terapeutické komunity a strávil tam něco přes rok. Během té doby mi pomohli na sobě zapracovat," svěřil Ondra.

"Zbavil jsem se postupně léků, shodil přebytečná kila, dal se dohromady a naučil se pracovat se svými depresemi i úzkostmi, aby mě v životě přestaly omezovat. Pak jsem se vrátil do školy, dostudoval se samými výbornými a začal dostávat angažmá v divadlech. V lednu 2018 jsem po dlouhých přípravách odjel do Bostonu na přijímačky a koncem dubna mě oficiálně přijali," pochlubil se. ■