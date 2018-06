Po rozchodu s krásnou Buranskou fotbalista netruchlí: Našel si modelku, která jí je podobná a má za sebou skandál s Jágrem

Filip Novák s expřítelkyní Nikolou Buranskou Herminapress

Jedna zkušenost s modelkou mu nestačila. Známý fotbalista Filip Novák už si za Nikolu Buranskou (26), kterou požádal o ruku, ale pak jí přišel na zálety a zasnoubení zrušil , našel náhradu. A to dívku, která je Nikole dost podobná. A ve sportovním světě není úplně neznámá.

Fotbalový obránce a reprezentant působící od ledna 2018 v tureckém Trabzonsporu, a který je mimochodem synem zpěváka Pavla Nováka, je už přes rok zamilovaný do Kateřiny Provazníkové. A vypadá to, že je to vážné! 6. června spolu oslavili výročí.

Kateřina Provazníková a Filip Novák

Pokud nevíte, o koho jde, tak je to dívka, která v době, kdy chodila s hokejistou Dominikem Rudlem, přespala v bytě s Jaromírem Jágrem. Před třemi roky se o tom dost psalo, koloval i snímek, na němž je půvabná Kateřina s Jágrem v posteli. ■